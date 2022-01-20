При покупке квартиры на имя ребенка можно получить вычет по НДФЛ

Если человек тратил свои деньги на покупку квартиры, но сам собственником этой квартиры не стал, то имущественный вычет ему не положен. Но есть исключение — если квартира куплена на имя ребенка.

Если родитель на свои деньги купил квартиру, собственником которой стал несовершеннолетний ребенок, он вправе получить имущественный вычет.

Причем вычет предоставляется именно родителю, а не ребенку, уточняет Минфин в письме № 03-04-05/105296 от 23.12.2021.

Если родитель ранее уже получал вычет, то повторно его не дадут, даже если новая квартира куплена на имя ребенка.

Вычет дают один раз в жизни (до 2 млн. рублей). Второй раз получить не получится.

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