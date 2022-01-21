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Для субсидий на квартплату не будут учитывать выплаты по уходу за пенсионерами

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Рубрика Социальные пособия
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Людям неправомерно отказывали в соцконтрактах и субсидиях на квартплату из-за превышения дохода. Но все исправят. Заявления пересмотрят.

Минтруд выпустил разъясняющее письмо № 27-3/10/В-17434 от 28.12.2021.

При назначении мер поддержки учитывают доход человека.

Перечень дохода определен постановлением Правительства от 20.08.2003 № 512.

Там, в частности, сказано, что при расчете дохода для субсидии учитывают компенсационные выплаты, но не все.

Компенсация по уходу за нетрудоспособными гражданами не считается.

Сюда относится выплата в 1 200 руб. по уходу за 80-летними пенсионерами, а также выплаты по уходу за детьми инвалидами.

Если раньше человеку отказали в субсидии из-за такой выплаты, то отказное решение пересмотрят.

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