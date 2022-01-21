В Минфине нашли способ снизить ставки по ипотеке

Ипотека в следующем году может снизиться на 0,25-1%. Способ снизить ставки придумали в Минфине — там хотят предоставить банку «Дом.РФ» доступ к кредитным историям заемщиков.
Пока в ведомстве готовят поправки, которые собираются внести в думу в феврале 2023 года.
Банку «Дом.РФ» дадут доступ к кредитным историям, чтобы он мог оценить риски. Это решение позволит банку упростить выпуск ипотечных облигаций, что снизит нагрузку на капитал банков и освободит им часть средств.
За счет этого, по задумке министерства, ипотечные кредиты станут доступнее. Однако для неблагонадежных заемщиков ставки могут повыситься.
Эксперты к идее отнеслись скептически. По их мнению, поправки могут повлиять на аналитическую деятельность «Дома.РФ» и увеличить прибыль организации, но так и не сказаться на ставках для потребителей.
По материалам «Известий».
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