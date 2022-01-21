Как сдать первый годовой отчет с учетом нового ФСБУ

4 февраля аудитор Альмин Рабинович проведет на «Клерке» мастер-класс по составлению годовой отчетности за 2021 год.
Разберете:
- как бухгалтерам разбираться в Рекомендациях Минфина аудиторам по проверке отчетности за 2021 год. То есть вы сами научитесь понимать, каких ошибок надо избегать.
- про представление годовой отчетности в ГИР БО. И про то, как изменять там данные.
- что надо учесть из ФСБУ 5/2019 «Запасы» в годовой отчетности.
- когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ С НУЛЯ
Уникальный курс повышения квалификации 120 часов по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.
Старт курса 1 февраля.
На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы для каждодневной работы.