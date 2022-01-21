Как сдать первый годовой отчет с учетом нового ФСБУ

4 февраля аудитор Альмин Рабинович проведет на «Клерке» мастер-класс по составлению годовой отчетности за 2021 год.

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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ С НУЛЯ

Уникальный курс повышения квалификации 120 часов по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

Старт курса 1 февраля.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы для каждодневной работы.

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