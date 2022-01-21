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Как сдать первый годовой отчет с учетом нового ФСБУ

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Рубрика Бухгалтерия
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4 февраля аудитор Альмин Рабинович проведет на «Клерке» мастер-класс по составлению годовой отчетности за 2021 год.

Разберете:

  • как бухгалтерам разбираться в Рекомендациях Минфина аудиторам по проверке отчетности за 2021 год. То есть вы сами научитесь понимать, каких ошибок надо избегать.
  • про представление годовой отчетности в ГИР БО. И про то, как изменять там данные.
  • что надо учесть из ФСБУ 5/2019 «Запасы» в годовой отчетности.
  • когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

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