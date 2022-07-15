Офшоры

Ни социального, ни экономического развития не будет, только опережающее. ТОСЭР поменяли на ТОР

Версия для печати

Закон от 14.07.2022 № 334-ФЗ вносит поправки в НК. Закон от 14.07.2022 № 271-ФЗ изменяет профильный закон о таких территориях. Закон от 14.07.2022 № 283-ФЗ вносит поправки в ТК.

Налоговый адвокат Алексей Артюх, комментируя эти «столь существенные» поправки, сыронизировал: «Ни социального, ни экономического развития не будет, только опережающее».

ТОСЭР (они же — ТОР) создаются по Федеральному закону от 29.12.2014 № 473-ФЗ. Резидентам ТОСЭР положены налоговые льготы.

В России сейчас более ста таких территорий.

В ТК изменят статью 351.5 «Особенности трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов ТОСЭР».

По этой норме резиденты ТОСЭР могут принимать иностранных работников без получения разрешений. А разрешения на работу в ТОСЭР иностранцам выдают без учета квот.

Форма разрешения:

12

Но приоритет при приеме на работу в ТОСЭР имеют россияне.

Кадровый учет

При временном переводе на новую работу основанием для срочного договора будет документ от ЦЗН

Для заключения срочного трудового договора должно быть основание. По новой трудовой норме (перевод без увольнения), которая действует в 2022 году, таким основанием будет предложение ЦЗН.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Аудит

Как проверить аудитора?

Выбор и проверка аудитора — ключевой этап предваряющий аудиторскую проверку. Рынок аудиторских услуг предлагает большой выбор специалистов разного профиля и уровня компетенций. Разберемся, как выбрать профессионала и получить достоверное заключение.

Как проверить аудитора?
Налог на имущество физических лиц

Если у вас принудительно изъяли недвижимость, налог будет, пока в ЕГРН не внесут данные о прекращении собственности

Земельный налог начисляют, если у человека есть в собственности земельный участок. И пока эта собственность оформлена, есть запись в реестре недвижимости (ЕГРН), налог будут начислять, даже если участок уже изъяли.

💰Возмещение судебных расходов в суде

Участие в судебном деле сопровождается расходами. Проигравший участник спора обязан возместить затраты выигравшей стороне. Взыскание возможно при рассмотрении дела по существу, либо после вынесения итогового решения. Заявление необходимо подать в трехмесячный срок со дня вступления акта в законную силу.

💰Возмещение судебных расходов в суде
Читать еще