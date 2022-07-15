Ни социального, ни экономического развития не будет, только опережающее. ТОСЭР поменяли на ТОР

Закон от 14.07.2022 № 334-ФЗ вносит поправки в НК. Закон от 14.07.2022 № 271-ФЗ изменяет профильный закон о таких территориях. Закон от 14.07.2022 № 283-ФЗ вносит поправки в ТК.

Налоговый адвокат Алексей Артюх, комментируя эти «столь существенные» поправки, сыронизировал: «Ни социального, ни экономического развития не будет, только опережающее».

ТОСЭР (они же — ТОР) создаются по Федеральному закону от 29.12.2014 № 473-ФЗ. Резидентам ТОСЭР положены налоговые льготы. В России сейчас более ста таких территорий.

В ТК изменят статью 351.5 «Особенности трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов ТОСЭР».

По этой норме резиденты ТОСЭР могут принимать иностранных работников без получения разрешений. А разрешения на работу в ТОСЭР иностранцам выдают без учета квот.

Форма разрешения:

Но приоритет при приеме на работу в ТОСЭР имеют россияне.