Дизайн 100-рублевки скоро изменится

В ближайшее время Центробанк представит новую банкноту номиналом 100 рублей. Ее планируют выпустить в оборот в 2022 году.

Кроме того, изменятся и другие купюры.

Новые 1 000 и 5 000 рублей поступят обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

Причем 10 рублей будут не только в виде монеты, которые часто оседают в копилках. Планируют выпускать новые купюры в 10 рублей.

До 2025 года ЦБ будет работать над повышением качества, защиты и долговечности денежных знаков, сообщает РИА Новости.