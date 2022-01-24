Дизайн 100-рублевки скоро изменится

В ближайшее время Центробанк представит новую банкноту номиналом 100 рублей. Ее планируют выпустить в оборот в 2022 году.
Кроме того, изменятся и другие купюры.
Новые 1 000 и 5 000 рублей поступят обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, и 10 и 50 рублей — в 2025 году.
Причем 10 рублей будут не только в виде монеты, которые часто оседают в копилках. Планируют выпускать новые купюры в 10 рублей.
До 2025 года ЦБ будет работать над повышением качества, защиты и долговечности денежных знаков, сообщает РИА Новости.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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