Тотальный запрет криптовалют в России уничтожит только легальные проекты, считает Дуров

Предложенный ЦБ запрет криптовалют сделает только хуже: из страны начнут массово уезжать IT-специалисты. А также будет уничтожен целый ряд отраслей высокотехнологичной экономики.
Мнение высказал Павел Дуров, миллиардер, создатель ВК и Telegram.
Он указал, что «ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты».
«Решения на базе распределенных реестров, использующих в качестве единиц расчета криптовалюты, приходят на смену отживающим свой срок централизованным финансовым системам второй половины XX века» — пишет он.
Вместо запрета он советует ввести вдумчивое регулирование, что позволит нашей стране стать одним из крупных игроков в новой экономике.
Желание государства регулировать оборот крипты он назвал естественным, но предостерег «с грязной водой выплеснуть и ребенка», если полностью все запрещать.
И напоследок он добавил, что «такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере».
Источник: телеграм-канал Павла Дурова
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.