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Тотальный запрет криптовалют в России уничтожит только легальные проекты, считает Дуров

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Рубрика Криптовалюта
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Предложенный ЦБ запрет криптовалют сделает только хуже: из страны начнут массово уезжать IT-специалисты. А также будет уничтожен целый ряд отраслей высокотехнологичной экономики.

Мнение высказал Павел Дуров, миллиардер, создатель ВК и Telegram.

Он указал, что «ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты».

«Решения на базе распределенных реестров, использующих в качестве единиц расчета криптовалюты, приходят на смену отживающим свой срок централизованным финансовым системам второй половины XX века» — пишет он.

Вместо запрета он советует ввести вдумчивое регулирование, что позволит нашей стране стать одним из крупных игроков в новой экономике.

Желание государства регулировать оборот крипты он назвал естественным, но предостерег «с грязной водой выплеснуть и ребенка», если полностью все запрещать.

И напоследок он добавил, что «такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере».

Источник: телеграм-канал Павла Дурова

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