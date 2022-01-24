Как бухгалтеру не отстать от жизни и не выпасть из профессии?

Сейчас идет кардинальное изменение бухгалтерского учета. Меняется порядок, которого мы придерживались последние 20 лет.

Чтобы не отстать от общего процесса, уже сейчас необходимо хорошо разбираться в пяти ФСБУ:

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

ФСБУ 5/2019 «Запасы».

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