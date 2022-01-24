Как бухгалтеру не отстать от жизни и не выпасть из профессии?

Сейчас идет кардинальное изменение бухгалтерского учета. Меняется порядок, которого мы придерживались последние 20 лет.
Чтобы не отстать от общего процесса, уже сейчас необходимо хорошо разбираться в пяти ФСБУ:
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
- ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Мы собрали все новые стандарты в один курс повышения квалификации. Всего за месяц вы получите полный комплект навыков по ним. А также в этом году осуществите грамотный переход на все стандарты и подстрахуете себя на будущее, для подготовки годового отчета 2022.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.