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Как бухгалтеру не отстать от жизни и не выпасть из профессии?

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Рубрика ФСБУ
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Сейчас идет кардинальное изменение бухгалтерского учета. Меняется порядок, которого мы придерживались последние 20 лет.

Чтобы не отстать от общего процесса, уже сейчас необходимо хорошо разбираться в пяти ФСБУ:

  • ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
  • ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
  • ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
  • ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
  • ФСБУ 5/2019 «Запасы».

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РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

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