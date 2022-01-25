Клиенты «Моего дела» хвалят техподдержку и недовольны навигацией по сервису

Компания «Моё дело» собирает много отзывов в нашем «Рейтинге компаний». Сервис на все оперативно отвечает. Так что, если есть что сказать о «МД», пожалуйста.

«Моё дело» специализируется на всех видах учёта для ИП и компаний: бухгалтерском, налоговом, кадровом и товарном. Компания ведет интересный блог на «Клерке».

Наш читатель Sergey Ivanov1 всем доволен:

«Ушел от бухгалтеров на аутсорсе, у меня ИП и ООО, все на УСН. Средний уровень с компьютером, начальный с бухгалтерией. Пришлось урезать расходы, про сервис знал давно, не думал, что все так легко. Поддержка необходима и она есть. Отдел продаж сразу настроил половину сервиса, дальше смена паролей и интеграция с Росбанк. Все работает, экономия около 80тр в год. Удобное меню программы, получил больше, чем ожидал. Приятный бонус — скидка 20%».

Или вот еще хороший отзыв от Олеся1313:

«Только начала работать с этим сервисом, менеджер Сергеева Яна все очень доступно и подробно объяснила мне! И теперь ведение отчетности по ИП сделать легко и без особых усилий! Все отчеты находятся в налоговом календаре, все выплаты тоже сформированы на каждый период! Рекомендую».

Но бывают и такие отзывы, как от пользователя Маркус:

«Неудобнее только в экселе вести. Навигация по программе — это что-то с чем-то, найти документ — целый квест».

На что представители компании «Моё дело» ответили:

«Исходя из нашего опыта, когда пользователи жалуются на навигационные проблемы, то как правило, они просто не до конца разобрались. Предлагаем пройти бесплатное дополнительно обучение. Напишите, пожалуйста, логин или код аккаунта, наши специалисты свяжутся с вами и помогут в решении любых сложностей».

Недавно была более серьезная история: учет в сервисе раскритиковали вдоль и поперек. Даже фото приложили:

Как бы там ни было, в «Моем Деле» отзывы отрабатывают. Так что сразу попытались уточнить данные клиента, чтоб разобрать и исправить ситуацию. Спорщик, однако, заупрямился и никакие данные давать не стал.

Расскажите, как вам сервис? Работали с ним? В разделе отзывов можно оставить свой комментарий — в «Моем деле» вам обязательно ответят.