Сегодня последний день нашей акции, и мы грустим🥺

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Как правильно внедрить в работу сразу 5 новых ФСБУ? Когда и какие сделать проводки?
Идет набор в группу на курс повышения квалификации 120 часов «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».
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