Экспорт лома драгметаллов запретили с 1 февраля

С 1 февраля по 31 июля 2022 года вводится временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов.
Это правило введено постановлением Правительства № 2401 от 23.12.2021, которое вступило в силу сегодня.
Запрещено вывозить
- отходы и лом драгметаллов;
- отходы и лом металлов, плакированных драгметаллами;
- прочие отходы и лом с драгметаллами;
- отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгметаллов.
Исключение составляет катодная сурьма в слитках.
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