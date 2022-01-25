Экспорт лома драгметаллов запретили с 1 февраля

С 1 февраля по 31 июля 2022 года вводится временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов.

Это правило введено постановлением Правительства № 2401 от 23.12.2021, которое вступило в силу сегодня.

Запрещено вывозить отходы и лом драгметаллов;

отходы и лом металлов, плакированных драгметаллами;

прочие отходы и лом с драгметаллами;

отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгметаллов.

Исключение составляет катодная сурьма в слитках.