Криптовалюту нужно не запрещать, а регулировать, считают в Минфине

В Министерстве финансов высказались за регулирование крипторынка. И сообщили, что для этого уже готова концепция, которую направили в правительство.

Об этом заявил директор Департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

По его словам, технологиям майнинга нужно развиваться, а потому нужно проработать законодательство для регулирования крипторынка. Минфин уже разработал концепцию и направил ее в правительство.

Он также сказал, что власти должны защищать интересы россиян, которые покупают криптовалюту или используют ее в каких-либо технологических решениях.

«В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — сказал Чебесков.

По материалам «РБК»: