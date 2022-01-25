Криптовалюту нужно не запрещать, а регулировать, считают в Минфине

В Министерстве финансов высказались за регулирование крипторынка. И сообщили, что для этого уже готова концепция, которую направили в правительство.
Об этом заявил директор Департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
По его словам, технологиям майнинга нужно развиваться, а потому нужно проработать законодательство для регулирования крипторынка. Минфин уже разработал концепцию и направил ее в правительство.
Он также сказал, что власти должны защищать интересы россиян, которые покупают криптовалюту или используют ее в каких-либо технологических решениях.
«В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — сказал Чебесков.
По материалам «РБК»:
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