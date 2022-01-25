Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Нужны отзывы про «Что делать Консалт». Есть что рассказать?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обучение для бухгалтеров
Версия для печати

Расскажите в «Рейтинге компаний» на «Клерке» о ваших впечатлениях от обучения в «Что делать Консалт». А может, вы пользовались их услугами?

«Что делать Консалт» на рынке уже четверть века, 25 лет. Основная деятельность — продажа систем КонсультантПлюс, продажа продуктов 1С, аудит, повышение квалификации, регистрация и оценка имущества. А кроме того — они обучают бухгалтеров.

В интернете отзывы встречяются разные. Вот примеры, где клиенты остались полностью довольны:

1

Вот еще один пример с довольным клиентом:

2

Но бывают и недовольные, от слова «совсем»:

3?

Друзья, кто пользовался услугами, или проходил обучение у «Что делать Консалт» — поделитесь отзывами.

БУХУЧЕТ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЛСЯ! ВЫ ГОТОВЫ?

Как правильно внедрить в работу сразу 5 новых ФСБУ? Когда и какие сделать проводки?

Идет набор в группу на курс повышения квалификации 120 часов «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».

Старт 15 февраля.

Забронируйте место>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить