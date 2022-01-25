Нужны отзывы про «Что делать Консалт». Есть что рассказать?

Расскажите в «Рейтинге компаний» на «Клерке» о ваших впечатлениях от обучения в «Что делать Консалт». А может, вы пользовались их услугами?
«Что делать Консалт» на рынке уже четверть века, 25 лет. Основная деятельность — продажа систем КонсультантПлюс, продажа продуктов 1С, аудит, повышение квалификации, регистрация и оценка имущества. А кроме того — они обучают бухгалтеров.
В интернете отзывы встречяются разные. Вот примеры, где клиенты остались полностью довольны:
Вот еще один пример с довольным клиентом:
Но бывают и недовольные, от слова «совсем»:
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Друзья, кто пользовался услугами, или проходил обучение у «Что делать Консалт» — поделитесь отзывами.
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Идет набор в группу на курс повышения квалификации 120 часов «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».
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