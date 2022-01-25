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Чтобы платить ипотеку в Москве, нужно зарабатывать вдвое больше, чем в среднем по стране

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Рубрика Ипотека
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Российская семья должна зарабатывать в среднем 90,2 тысячи рублей, чтобы платить ипотеку без дыр в бюджете. Чуть более полугода назад сумма была 78,2 тысячи рублей. Такие суммы назвали в Национальном бюро кредитных историй.

За основу аналитики брали сумму доходов семьи и комфортный платеж в размере их трети.

Больше всего для «спокойной» ипотеки нужно зарабатывать в Московской области (143,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (115,2 тыс.руб.). Жителям Ленинградской области нужен ежемесячный доход в 100,4 тысячи рублей.

В июне прошлого года показатель семейного дохода для комфортной ипотеки был меньше. Больше всего он вырос в Краснодарском крае — на 25,7 процента, в Волгоградской области — на 23,7 процента и в Ставропольском крае — на 22,2 процента. В Москве и Санкт-Петербурге он поднялся на 9,9 и 9,2 процента соответственно.

Как объяснил гендиректор НБКИ Александр Викулин, такая динамика связана с ростом ключевой ставки, вслед за которой выросли и ставки по ипотеке. Повлияло и удорожание квадратного метра жилья, тогда как доходы населения за ним не успевают.

По материалам Lenta.ru.

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