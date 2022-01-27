За садовый дом будут брать налог на имущество, как за жилой

Дачный дом может быть оформлен как нежилое помещение, но налог за него насчитают, как за жилое. ФНС направила в налоговые инспекции по всей стране такое разъяснение.
Речь идет о дачных домиках, которые внесены в реестр недвижимости (ЕГРН).
Если помещение на вашем дачном участке с видом «нежилое» не является хозпостройкой или гаражом, то оно признается садовым домом.
Для целей налога на имущество садовый дом равнозначен жилому дому.
Налоговая база в отношении каждого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 м2 этого дома.
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