За садовый дом будут брать налог на имущество, как за жилой

Дачный дом может быть оформлен как нежилое помещение, но налог за него насчитают, как за жилое. ФНС направила в налоговые инспекции по всей стране такое разъяснение.

Речь идет о дачных домиках, которые внесены в реестр недвижимости (ЕГРН).

Если помещение на вашем дачном участке с видом «нежилое» не является хозпостройкой или гаражом, то оно признается садовым домом.

Для целей налога на имущество садовый дом равнозначен жилому дому.

Налоговая база в отношении каждого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 м2 этого дома.