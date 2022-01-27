Долги россиянам по зарплате уменьшились на треть за последний месяц 2021 года

Общая сумма просроченной задолженности по зарплатам в стране составила 785,8 млн руб. За месяц она снизилась на 471,3 млн — то есть на 37,5%.
Эти цифры считают по данным, которые организации из наблюдаемых сфер экономики (кроме МСП) предоставляют сами.
На 1 января 2021 г. у компаний были долги перед 11,9 тыс. работников. По отраслям цифры распределились так:
- обрабатывающие производства — 49,1%;
- строительство — 15,6%;
- сельское хозяйство,
- охота и предоставление услуг в этих областях;
- лесозаготовки — 9,4%;
- транспорт — 7,4%;
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;
- добыча полезных ископаемых — по 5,3%.
По материалам «Интерфакс».
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