Долги россиянам по зарплате уменьшились на треть за последний месяц 2021 года

Общая сумма просроченной задолженности по зарплатам в стране составила 785,8 млн руб. За месяц она снизилась на 471,3 млн — то есть на 37,5%.

Эти цифры считают по данным, которые организации из наблюдаемых сфер экономики (кроме МСП) предоставляют сами.

На 1 января 2021 г. у компаний были долги перед 11,9 тыс. работников. По отраслям цифры распределились так:

обрабатывающие производства — 49,1%;

строительство — 15,6%;

сельское хозяйство,

охота и предоставление услуг в этих областях;

лесозаготовки — 9,4%;

транспорт — 7,4%;

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;

добыча полезных ископаемых — по 5,3%.

По материалам «Интерфакс».