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Долги россиянам по зарплате уменьшились на треть за последний месяц 2021 года

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Рубрика Экономика России
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Общая сумма просроченной задолженности по зарплатам в стране составила 785,8 млн руб. За месяц она снизилась на 471,3 млн — то есть на 37,5%.

Эти цифры считают по данным, которые организации из наблюдаемых сфер экономики (кроме МСП) предоставляют сами.

На 1 января 2021 г. у компаний были долги перед 11,9 тыс. работников. По отраслям цифры распределились так:

  • обрабатывающие производства — 49,1%;
  • строительство — 15,6%;
  • сельское хозяйство,
  • охота и предоставление услуг в этих областях;
  • лесозаготовки — 9,4%;
  • транспорт — 7,4%;
  • деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;
  • добыча полезных ископаемых — по 5,3%.

По материалам «Интерфакс».

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