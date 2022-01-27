Банки без разрешения запрашивают чужие кредитные истории

Более 90 % санкций к банкам со стороны ЦБ связаны с незаконным обращением за кредитной историей заемщиков. Для запроса нужно согласие человека, но банки этим пренебрегают.
Лидерами по таким нарушениям стали:
- ФК Открытие;
- Альфа-банк;
- Тинькофф банк.
Эксперты считают, что для клиентов это чревато проблемами, так как многочисленные запросы кредитной истории портят оценку заемщика и негативно влияют на будущие выдачи.
ЦБ в этом году введет дополнительный механизм получения согласия клиента, пишет «Коммерсантъ». Банки будут обязаны использовать установленную форму подтверждения согласия клиента на запрос его кредитной истории.
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