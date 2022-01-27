Льготную ипотеку предложили распространить на вторичку

Льготную ипотеку предлагают выдавать и для того, чтобы люди могли купить жилье на вторичном рынке. Например, если в населенном пункте не строят новое жилье.

Новые условия для льготной ипотеки предложил депутат ГД Александр Якубовский.

По его словам, льготные программы в основном направлены для поддержания спроса на квартиры в новостройках. При этом жители населенных пунктов, где новое жилье не строят, оказываются в неравных условиях. А «сельская ипотека» недоступна в тех селах или деревнях, где население превышает 30 тыс. человек.

Парламентарий предлагает разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жилье в населенных пунктах, где нет активного строительства жилья. Или распространить на эти территории действие всех адресных льготных программ на вторичное жилье. Например, семейной ипотеки.

И следует ограничить покупку квартир в домах, признанных аварийными, добавил депутат.

По материалам «Известий».