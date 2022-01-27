⚡ Евро и доллар резко дешевеют

На торгах курсы доллара и евро снижаются более чем на 1,5 рубля.

Сейчас валюта торгуется ниже 78 руб. и 87 руб. соответственно после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.

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