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⚡ Евро и доллар резко дешевеют

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Рубрика Валютный рынок
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На торгах курсы доллара и евро снижаются более чем на 1,5 рубля.

Сейчас валюта торгуется ниже 78 руб. и 87 руб. соответственно после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

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Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.

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