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Россияне в два раза чаще стали продавать валюту из-за ее роста

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Рубрика Валютные операции
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На этой неделе вдвое больше обменяли иностранной валюты на фоне того, что курсы доллара и евро продолжают расти. Чаще люди обменивают валюту на рубли.

Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

По ее словам, средний суточный объем по обмену валют вырос почти вдвое по сравнению с первыми двумя рабочими неделями января.

«При этом основная часть оборота приходится на продажу населением валюты (около 60%)» отмечено в сообщении.

По материалам «ТАСС».

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