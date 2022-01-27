Россияне в два раза чаще стали продавать валюту из-за ее роста

На этой неделе вдвое больше обменяли иностранной валюты на фоне того, что курсы доллара и евро продолжают расти. Чаще люди обменивают валюту на рубли.
Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.
По ее словам, средний суточный объем по обмену валют вырос почти вдвое по сравнению с первыми двумя рабочими неделями января.
«При этом основная часть оборота приходится на продажу населением валюты (около 60%)» отмечено в сообщении.
По материалам «ТАСС».
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