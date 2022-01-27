Россияне в два раза чаще стали продавать валюту из-за ее роста

На этой неделе вдвое больше обменяли иностранной валюты на фоне того, что курсы доллара и евро продолжают расти. Чаще люди обменивают валюту на рубли.

Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

По ее словам, средний суточный объем по обмену валют вырос почти вдвое по сравнению с первыми двумя рабочими неделями января.

«При этом основная часть оборота приходится на продажу населением валюты (около 60%)» отмечено в сообщении.

По материалам «ТАСС».