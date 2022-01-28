Сервис, с которым бухгалтеру удобно и не тревожно

Посмотрите сервис «Клерк.Консультации». Он сэкономит вам время, силы и нервы.
«Клерк.Консультации» – это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам.
Для ответов на ваши вопросы мы собрали пул уважаемых специалистов. Сейчас их 17, но мы продолжаем постоянно их добавлять. Эксперты отвечают на вопросы по налогам, учету, праву, кадрам, 1С.
Целый месяц вы сможете задавать неограниченное число вопросов. А ответ от 2 минут до 24 часов.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.
Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.