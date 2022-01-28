Снимать квартиру стало выгоднее, чем брать ипотеку

Аренда квартиры за 2021 год стала выгоднее ипотеки из-за роста цен на жилье и повышения ставок по кредитам. Выгоднее всего снимать квартиру в Москве, Казани и Москве, где средняя аренда в два раза ниже, чем средний платеж по ипотеке.

К таким выводам пришли аналитики ЦИАН.

Как они пояснили, разница между стоимостью кредита и арендой растет. И из-за этого все больше потенциальных ипотечников перешли в категорию арендаторов. В Москве, Казани и Уфе, где платеж по аренде, в среднем, в два раза дешевле платежа по ипотеке.

А в Ростове-на-Дону, Челябинске, Волгограде, где аренда составляет 75-84% от платежа по ипотеке, и разница не столь заметна.

В среднем же по стране аренда составила 67% от платежей по ипотеке. Для сравнения, в 2019 и 2020 годах этот показатель был на уровне 80%.

По материалам «ТАСС».