Снимать квартиру стало выгоднее, чем брать ипотеку

Аренда квартиры за 2021 год стала выгоднее ипотеки из-за роста цен на жилье и повышения ставок по кредитам. Выгоднее всего снимать квартиру в Москве, Казани и Москве, где средняя аренда в два раза ниже, чем средний платеж по ипотеке.
К таким выводам пришли аналитики ЦИАН.
Как они пояснили, разница между стоимостью кредита и арендой растет. И из-за этого все больше потенциальных ипотечников перешли в категорию арендаторов. В Москве, Казани и Уфе, где платеж по аренде, в среднем, в два раза дешевле платежа по ипотеке.
А в Ростове-на-Дону, Челябинске, Волгограде, где аренда составляет 75-84% от платежа по ипотеке, и разница не столь заметна.
В среднем же по стране аренда составила 67% от платежей по ипотеке. Для сравнения, в 2019 и 2020 годах этот показатель был на уровне 80%.
По материалам «ТАСС».
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