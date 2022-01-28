Новые ФСБУ и что изменилось в бухучете: бесплатный вебинар в понедельник

От новых ФСБУ, которые теперь обязательны, никуда бухгалтеру не деться. А потому, лучше вам про них расскажет эксперт, чем вы будете что-то искать и изучать сами. Причем, все расскажут бесплатно.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Новые ФСБУ и изменения в ПБУ: как сдавать годовую отчетность». Он пройдет 31 января, начало в 15:00 по Москве.

На вебинаре разберем:

ФСБУ 5/2019 «Запасы»;

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

ФСБУ 27/2021 «Документооборот»;

ФСБУ 25/2018 «Аренда»;

изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»: переходные положения и раскрытие в отчетности.

Спикер: Елена Васильева, бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом bizuprav.ru и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С, автор книг.

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