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💯 Налоговики похвастались пятерками, которые им поставили россияне

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Рубрика Новости ФНС
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В 2021 году 8,5 миллионов оценок поставили россияне налоговикам. Результатами ФНС похвалилась на своем сайте. Вышло, что 99,51 % налогоплательщиков довольны качеством услуг ФНС.

Оценки налоговикам люди могут ставить:

  • по SMS;
  • через терминалы в инспекциях;
  • через Госуслуги;
  • с помощью QR-кодов в операционных залах инспекций;
  • через сайт «Ваш контроль».

Кстати, на сайте «Ваш контроль» еще можно оставить отзыв о работе ИФНС.

Мы посмотрели отзывы. Большинство из них – положительные. Но отрицательные тоже случаются.

123А вы ставите оценки налоговикам?

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