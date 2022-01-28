💯 Налоговики похвастались пятерками, которые им поставили россияне

В 2021 году 8,5 миллионов оценок поставили россияне налоговикам. Результатами ФНС похвалилась на своем сайте. Вышло, что 99,51 % налогоплательщиков довольны качеством услуг ФНС.

Оценки налоговикам люди могут ставить:

Кстати, на сайте «Ваш контроль» еще можно оставить отзыв о работе ИФНС.

Мы посмотрели отзывы. Большинство из них – положительные. Но отрицательные тоже случаются.

А вы ставите оценки налоговикам?

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

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