Новый критерий в 10 человек для 4-ФСС за 2021 год не действует

Если численность сотрудников вашей фирмы 11 человек, и вы сдали форму 4-ФСС в бумажном виде, не огорчайтесь. Новый критерий для сдачи по электронке (при ССЧ более 10) заработает только с отчета за 1 квартал 2022 года.

Такое разъяснение дали в ФСС.

Напомним, недавно был принят закон, который снизил предел численности для обязательной сдачи электронных отчетов в ПФР и ФСС. Если раньше предел был 25 человек, то теперь – 10 человек.

Это касается таких отчетов: СЗВ-М;

СЗВ-СТАЖ;

СЗВ-ТД;

4-ФСС.

Закон вступил в силу с 10 января 2022 года.

В ФСС уточнили, что он применять к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года, то есть для сдачи отчета за 1 квартал 2022 года.