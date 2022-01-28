Новый критерий в 10 человек для 4-ФСС за 2021 год не действует

Если численность сотрудников вашей фирмы 11 человек, и вы сдали форму 4-ФСС в бумажном виде, не огорчайтесь. Новый критерий для сдачи по электронке (при ССЧ более 10) заработает только с отчета за 1 квартал 2022 года.
Такое разъяснение дали в ФСС.
Напомним, недавно был принят закон, который снизил предел численности для обязательной сдачи электронных отчетов в ПФР и ФСС. Если раньше предел был 25 человек, то теперь – 10 человек.
Это касается таких отчетов:
- СЗВ-М;
- СЗВ-СТАЖ;
- СЗВ-ТД;
- 4-ФСС.
Закон вступил в силу с 10 января 2022 года.
В ФСС уточнили, что он применять к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года, то есть для сдачи отчета за 1 квартал 2022 года.
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