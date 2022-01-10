Отчеты в ПФР и ФСС теперь надо сдавать электронно при численности более 10 человек

Если раньше отчеты в ПФР и ФСС сдавали электронно работодатели с численностью более 25 человек, то сейчас этот порог снижен до 10 человек.

Принят Федеральный закон № 474-ФЗ от 30.12.2021.

Речь идет о следующих отчетах: СЗВ-М;

СЗВ-СТАЖ;

СЗВ-ТД;

4-ФСС.

По РСВ численность для электронной сдачи и ранее уже была установлена на уровне 10 человек.