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Отчеты в ПФР и ФСС теперь надо сдавать электронно при численности более 10 человек

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Рубрика Отчетность в ПФР
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Если раньше отчеты в ПФР и ФСС сдавали электронно работодатели с численностью более 25 человек, то сейчас этот порог снижен до 10 человек.

Принят Федеральный закон № 474-ФЗ от 30.12.2021.

Речь идет о следующих отчетах:

  • СЗВ-М;
  • СЗВ-СТАЖ;
  • СЗВ-ТД;
  • 4-ФСС.

По РСВ численность для электронной сдачи и ранее уже была установлена на уровне 10 человек.

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