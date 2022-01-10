Отчеты в ПФР и ФСС теперь надо сдавать электронно при численности более 10 человек

Если раньше отчеты в ПФР и ФСС сдавали электронно работодатели с численностью более 25 человек, то сейчас этот порог снижен до 10 человек.
Принят Федеральный закон № 474-ФЗ от 30.12.2021.
Речь идет о следующих отчетах:
- СЗВ-М;
- СЗВ-СТАЖ;
- СЗВ-ТД;
- 4-ФСС.
По РСВ численность для электронной сдачи и ранее уже была установлена на уровне 10 человек.
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