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Приз от «Клерка» для супер-бухгалтера: подписывайтесь на наш Instagram и участвуйте

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Рубрика Бухгалтеры
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Нашей подписке «Клерк.Премиум» недавно стукнуло два года. И потому мы решили провести конкурс среди бухгалтеров в Instagram.

Кто самый супер-бухгалтер среди наших подписчиков? Правила простые:

  1. Быть подписчиком «Клерка» в инстаграме.
  2. Поставить лайк и сохранить этот пост с хэштегом #Клерк_тест и отметить своего коллегу-бухгалтера.
  3. Написать правильный ответ в комментарии к посту и аргументировать его.

Победителя ждет приз: подписка «Клерк премиум» на 12 месяцев.

Итоги подводим 30.01.2022 в 21:00. Победителя огласим утром 31.01.2022.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.

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