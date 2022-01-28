Приз от «Клерка» для супер-бухгалтера: подписывайтесь на наш Instagram и участвуйте

Нашей подписке «Клерк.Премиум» недавно стукнуло два года. И потому мы решили провести конкурс среди бухгалтеров в Instagram.

Кто самый супер-бухгалтер среди наших подписчиков? Правила простые:

Итоги подводим 30.01.2022 в 21:00. Победителя огласим утром 31.01.2022.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.

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