Приз от «Клерка» для супер-бухгалтера: подписывайтесь на наш Instagram и участвуйте

Нашей подписке «Клерк.Премиум» недавно стукнуло два года. И потому мы решили провести конкурс среди бухгалтеров в Instagram.
Кто самый супер-бухгалтер среди наших подписчиков? Правила простые:
- Быть подписчиком «Клерка» в инстаграме.
- Поставить лайк и сохранить этот пост с хэштегом #Клерк_тест и отметить своего коллегу-бухгалтера.
- Написать правильный ответ в комментарии к посту и аргументировать его.
Победителя ждет приз: подписка «Клерк премиум» на 12 месяцев.
Итоги подводим 30.01.2022 в 21:00. Победителя огласим утром 31.01.2022.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.
Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.