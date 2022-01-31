Названы самые частые ошибки в отчете по прослеживаемости

По прослеживаемым товарам надо отчитываться либо в декларации по НДС, либо в отдельном отчете (для неплательщиков НДС). Но бизнес часто ошибается и за это скоро будут штрафовать.
ФНС озвучила наиболее частые ошибки в письме от 20.01.2022 №ЕА-4-15/527@.
Ошибка № 1
Бизнес не указывает реквизиты прослеживаемости в декларации по НДС и в отчете или вообще не формирует электронные счета-фактуры и УПД с такими реквизитами.
Это ведет к формированию необоснованных остатков товаров у поставщиков к расхождениям в системе прослеживаемости.
Ошибка № 2
Бизнес не указывает реквизиты прослеживаемости в счетах-фактурах.
В частности, в счетах-фактурах порой нет данных о единице измерения, о количестве товара.
Ошибка № 3
Случается, что сведения об операциях с прослеживаемыми товарами необоснованно включены в отчет об операциях.
То есть плательщики НДС, вместо того, чтобы включать сведения в декларацию, включают из в отчет.
Ошибка № 4
При возврате товара вместо корректировочного счета-фактуры формируют первичный, хотя нового договора поставки нет.
Между тем, плательщики НДС не должны выставлять счета-фактуры по возвращаемым товарам, принятым ими на учет. При возврате товаров покупателем корректировочный счет-фактуру должен выставить продавец.
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