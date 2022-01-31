Названы самые частые ошибки в отчете по прослеживаемости

По прослеживаемым товарам надо отчитываться либо в декларации по НДС, либо в отдельном отчете (для неплательщиков НДС). Но бизнес часто ошибается и за это скоро будут штрафовать.

ФНС озвучила наиболее частые ошибки в письме от 20.01.2022 №ЕА-4-15/527@.

Ошибка № 1

Бизнес не указывает реквизиты прослеживаемости в декларации по НДС и в отчете или вообще не формирует электронные счета-фактуры и УПД с такими реквизитами.

Это ведет к формированию необоснованных остатков товаров у поставщиков к расхождениям в системе прослеживаемости.

Ошибка № 2

Бизнес не указывает реквизиты прослеживаемости в счетах-фактурах.

В частности, в счетах-фактурах порой нет данных о единице измерения, о количестве товара.

Ошибка № 3

Случается, что сведения об операциях с прослеживаемыми товарами необоснованно включены в отчет об операциях.

То есть плательщики НДС, вместо того, чтобы включать сведения в декларацию, включают из в отчет.

Ошибка № 4

При возврате товара вместо корректировочного счета-фактуры формируют первичный, хотя нового договора поставки нет.

Между тем, плательщики НДС не должны выставлять счета-фактуры по возвращаемым товарам, принятым ими на учет. При возврате товаров покупателем корректировочный счет-фактуру должен выставить продавец.