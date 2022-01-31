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Искать темы на форуме «Клерка» стало гораздо удобнее

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Рубрика Интернет и IT
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На форуме «Клерка» новое улучшение — теги второго уровня. Они позволят вам быстро найти нужную тему без нудного пролистывания.

Посмотрите на примере тега «1С»:

2

По тегу «1С» — 151 тема. Искать что-то более конкретное там было бы очень утомительно. А потому есть более конкретные теги, например «1С-фреш». И напротив каждого из них показано, сколько тем связано с этим тегом.

Или, к примеру, тег «больничный»:

33

Очень удобно, заходите, пользуйтесь.

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