Искать темы на форуме «Клерка» стало гораздо удобнее

На форуме «Клерка» новое улучшение — теги второго уровня. Они позволят вам быстро найти нужную тему без нудного пролистывания.
Посмотрите на примере тега «1С»:
По тегу «1С» — 151 тема. Искать что-то более конкретное там было бы очень утомительно. А потому есть более конкретные теги, например «1С-фреш». И напротив каждого из них показано, сколько тем связано с этим тегом.
Или, к примеру, тег «больничный»:
Очень удобно, заходите, пользуйтесь.
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