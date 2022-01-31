Не забудьте сдать РСВ

Крайний срок для сдачи годового расчета по страховым взносам — 30 января. В этом году это выходной, поэтому сдать можно сегодня, 31 января.
Если весь год в компании не было начислений, то расчет будет нулевой.
В состав нулевого расчета включаются следующие страницы:
- титульный лист;
- раздел 1;
- раздел 3.
В разделе 1 надо указать код «2». Он означает, что выплат физлицам е производилось, поэтому отчетность нулевая.
В разделе 3 указывают каждого работника, который числится в компании. Если у вас только директор без зарплаты, надо указать его персональные данные, а подраздел 3.2 со сведениями о зарплате и взносах будет пустым.
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