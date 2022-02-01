Ищем тех, кто пользуется «Консультант Плюс»

Уверены, что все наши читатели пользуются открытыми данными правовой системы в интернете, но многие полезности для руководителя и бухгалтера доступны только в платной версии.

Ищем тех, кто пользуется платным «Консультантом» — расскажите в комментариях, у кого купили доступ, как вам обслуживание, служба поддержки и прочие фишки.

Ну и вообще поделитесь мнением — насколько бухгалтеру нужна такая система для работы.