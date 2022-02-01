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Ищем тех, кто пользуется «Консультант Плюс»

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Справочно-правовые системы
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Уверены, что все наши читатели пользуются открытыми данными правовой системы в интернете, но многие полезности для руководителя и бухгалтера доступны только в платной версии.

Ищем тех, кто пользуется платным «Консультантом» — расскажите в комментариях, у кого купили доступ, как вам обслуживание, служба поддержки и прочие фишки.

Ну и вообще поделитесь мнением — насколько бухгалтеру нужна такая система для работы.

Сделайте рывок в бухгалтерской карьере. Пройдите онлайн профессиональную переподготовку «Бухгалтер на УСН» (по профстандарту «Бухгалтер», уровень квалификации 5, код А).

Преподаватели-практики раскроют подводные камни упрощенки. Научитесь всему новому, где вы могли бы допустить ошибки.

  • Учитесь онлайн 2 месяца: видео, тесты, лекции, вебинары, закрытый чат
  • Получите официальный диплом на 250 ак. часов
  • Зарабатывайте в месяц от 70 000 руб.

Записывайтесь на поток, скоро стартуем. 

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