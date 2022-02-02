«Лента» купила «Утконос»

Розничная сеть «Лента» завершила сделку по покупке онлайн-ритейлера «Утконос» за 20 млрд рублей.
Благодаря покупке доля «Ленты» на московском онлайн-рынке ритейла должна составить не менее 11%.
Пока руководство компании разрабатывает план по объединению «Ленты Онлайн» и «Утконоса» в единый бизнес с двумя брендами, каждый из которых охватит свой сегмент рынка.
По материалам пресс-службы «Ленты».
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