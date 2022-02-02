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«Лента» купила «Утконос»

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Рубрика Общество. Люди. События
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Розничная сеть «Лента» завершила сделку по покупке онлайн-ритейлера «Утконос» за 20 млрд рублей.

Благодаря покупке доля «Ленты» на московском онлайн-рынке ритейла должна составить не менее 11%.

Пока руководство компании разрабатывает план по объединению «Ленты Онлайн» и «Утконоса» в единый бизнес с двумя брендами, каждый из которых охватит свой сегмент рынка.

По материалам пресс-службы «Ленты».

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