Не надо искать специалистов по ФСБУ. Они есть в Центре обучения «Клерка»

Бухгалтеры ищут людей, которые могли бы им рассказать о новых ФСБУ. А «Клерк» напоминает: не надо никого искать, все есть в нашей образовательной программе.
Спрашивает наш подписчик.
«Уважаемые коллеги, очень хочется поговорить с человеком, который внедрил ФСБУ 25».
В комментариях пошутили, что это «Минфин приказом утвердил». А кроме того, поругались на тему ФСБУ, МСФО и всех этих новшеств.
А Центр обучения «Клерка» напоминает, что у нас есть курсы повышения квалификации, на которых вы можете изучить новые стандарты.
Как видите, там не только про ФСБУ 25 (который аренда), там их несколько разных. Выбирайте, что вам нужно, и изучайте.
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