Не надо искать специалистов по ФСБУ. Они есть в Центре обучения «Клерка»

Бухгалтеры ищут людей, которые могли бы им рассказать о новых ФСБУ. А «Клерк» напоминает: не надо никого искать, все есть в нашей образовательной программе.

Спрашивает наш подписчик.

«Уважаемые коллеги, очень хочется поговорить с человеком, который внедрил ФСБУ 25».

В комментариях пошутили, что это «Минфин приказом утвердил». А кроме того, поругались на тему ФСБУ, МСФО и всех этих новшеств.



Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ .

. Применение ФСБУ 5/2019 «Запасы». А Центр обучения «Клерка» напоминает, что у нас есть курсы повышения квалификации, на которых вы можете изучить новые стандарты.

Как видите, там не только про ФСБУ 25 (который аренда), там их несколько разных. Выбирайте, что вам нужно, и изучайте.