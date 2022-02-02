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Не надо искать специалистов по ФСБУ. Они есть в Центре обучения «Клерка»

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Рубрика МСФО
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Бухгалтеры ищут людей, которые могли бы им рассказать о новых ФСБУ. А «Клерк» напоминает: не надо никого искать, все есть в нашей образовательной программе.

Спрашивает наш подписчик.

«Уважаемые коллеги, очень хочется поговорить с человеком, который внедрил ФСБУ 25».

В комментариях пошутили, что это «Минфин приказом утвердил». А кроме того, поругались на тему ФСБУ, МСФО и всех этих новшеств.

А Центр обучения «Клерка» напоминает, что у нас есть курсы повышения квалификации, на которых вы можете изучить новые стандарты.

Как видите, там не только про ФСБУ 25 (который аренда), там их несколько разных. Выбирайте, что вам нужно, и изучайте.

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