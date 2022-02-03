🔻 Доллар и нефть падают, акции Meta тоже. Инвестиционный дайджест дня

С утра финансовые рынки в негативе. Биткоин за три дня упал на полторы тысячи долларов, акции ряда компаний падают после публикаций квартальной отчетности.
🔻Нефть торгуется за 89,2$, за доллар дают 76 рублей, биткоин — по $36,85 тысяч.
🙏 В ВТБ предлагают разрешить банкам блокировать переводы мошенникам
😬 Глава Сбербанка поддержал запрет проводить платежи в криптовалюте
🔻 Meta, PayPal и Facebook опубликовали квартальную отчетность. Рынок отреагировал как-то странно, хотя ничего сильно страшного там не было.
Акции Meta упали более, чем на 22%.
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