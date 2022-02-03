Малоценный инвентарь можно по-прежнему учитывать на 10 счете

Если по признакам из ФСБУ 6/2020 инвентарь можно признать основным средством, обратите внимание на его стоимость. Если она ниже лимита, который установлен в компании, можно не учитывать такую малоценку как ОС.
Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».
Бухгалтера волнует, как учитывать не очень дорогие инструменты, спецодежду и другие материалы, срок использования которых более 12 месяцев. Обязательно на 01 счете или можно по-прежнему на 10? И что делать с прошлогодней малоценкой, которая числится как ОС?
Ответ дал эксперт Сергей Верещагин:
«Производственный инвентарь стоимостью меньше установленного фирмой на 2022 год лимита существенной стоимости вы можете, как и раньше, учитывать по счету 10, и списывать его на затраты по мере отпуска в производства».Такое разъяснение есть в письме Минфина № 07-01-09/102450 от 15.12.21.
Что касается малоценки, которая уже была на 01 счете, то ее надо списать в 2022 году на 84 счет. Основание — п. 49 ФСБУ 6/2020).
На финансовый результат 2021 года это списание (корректировка балансовой стоимости ОС) никак не повлияет.
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