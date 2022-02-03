Арбитражник превратил птицефабрику в майнинг-ферму и должен 118 миллионов

Конкурсный управляющий птицефабрики-банкрота разместил на ней майнинговую ферму и нажег 17,4 млн кВт*ч. Теперь с него требуют 118 миллионов рублей.
Энергокомпания ООО «ТНС энерго Великий Новгород» требует суд признать незаконными действия арбитражного управляющего, который банкротит птицефабрику ЗАО «Гвардеец».
Птицефабрика ЗАО «Гвардеец» существует с 1963 года, с 2018 года ее банкротят. А в 2019 году конкурсным управляющим стал Максим Добычин. Вот именно с него и хотят взыскать более сотни миллионов.
Арбитражный суд Новгородской области рассмотрит заявление 17 февраля.
По материалам «Право.ру».
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