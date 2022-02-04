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Налоговики внимательно проверяют нулевки по УСН и находят неучтенные доходы

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Рубрика Декларация по УСН
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Если вы сдаете декларации по УСН с нулевыми и низкими значениями доходов, то попадете в зону особого внимания налоговиков.

В УФНС по Омской области рассказали, что за прошлый год более 200 нулевых деклараций были уточнены. Общий доход в них составил 517,3 млн рублей, а налог — 12,4 млн рублей.

Налоговики внимательно анализируют информацию по нулевкам:

  • наличие имущества коммерческого назначения;
  • количество наемных работников;
  • участие в муниципальных контрактах;
  • получение субсидий;
  • сведения из интернета.
С помощью АСК ККТ налоговики отслеживают все транзакции.

Сведения о выручке по ККТ и о поступлениях на расчетные счета — в большинстве случаев являются прямым доказательством наличия налоговой базы, заявили в УФНС.

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