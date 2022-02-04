Налоговики внимательно проверяют нулевки по УСН и находят неучтенные доходы

Если вы сдаете декларации по УСН с нулевыми и низкими значениями доходов, то попадете в зону особого внимания налоговиков.

В УФНС по Омской области рассказали, что за прошлый год более 200 нулевых деклараций были уточнены. Общий доход в них составил 517,3 млн рублей, а налог — 12,4 млн рублей.

Налоговики внимательно анализируют информацию по нулевкам: наличие имущества коммерческого назначения;

количество наемных работников;

участие в муниципальных контрактах;

получение субсидий;

сведения из интернета.

С помощью АСК ККТ налоговики отслеживают все транзакции.

Сведения о выручке по ККТ и о поступлениях на расчетные счета — в большинстве случаев являются прямым доказательством наличия налоговой базы, заявили в УФНС.