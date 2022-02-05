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Предложили отменить взносы в ФОМС, если в регионе приостановили плановую медпомощь

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Рубрика Страховые взносы
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Сейчас в некоторых регионах из-за новой волны ковида отменяют плановую медпомощь. Логично тогда отменить и взносы работодателей на ОМС, считает лидер «СР» Сергей Миронов.

Политик считает, что эту сумму лучше выплатить работникам, ведь им приходится обращаться за платной медпомощью — сдавать анализы, консультироваться с врачами.

Депутат призвал правительство срочно выделить резервные средства на помощь здравоохранению и сделать все, чтобы восстановить оказание медпомощи в необходимых объемах.

 

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