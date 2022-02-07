На один токен можно записать несколько ЭЦП одного человека

Если один человек является директором двух фирм, то обе электронные подписи можно записать на один носитель.

Разъяснения дали в УФНС по Севастополю.

Если владельцем КЭП является одно физическое лицо — можно сделать две подписи на один токен. Если владельцами КЭП являются разные физлица — такое не допустимо. Придется для каждого директора покупать отдельный токен.

Дело в том, что ИФНС может выдать КЭП только владельцу подписи. При записывании на один носитель КЭП разных владельцев получится, что заявителю дадут КЭП другого лица, чего делать нельзя.