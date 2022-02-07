На один токен можно записать несколько ЭЦП одного человека

Если один человек является директором двух фирм, то обе электронные подписи можно записать на один носитель.
Разъяснения дали в УФНС по Севастополю.
Если владельцем КЭП является одно физическое лицо — можно сделать две подписи на один токен. Если владельцами КЭП являются разные физлица — такое не допустимо. Придется для каждого директора покупать отдельный токен.
Дело в том, что ИФНС может выдать КЭП только владельцу подписи. При записывании на один носитель КЭП разных владельцев получится, что заявителю дадут КЭП другого лица, чего делать нельзя.
Пройдите курс повышения квалификации по теме «Управленческий учет с нуля до внедрения». 120 ак.часов, обучение онлайн 1 месяц, официальное удостоверение.
При записи на курс до 6 февраля подарок 12 тысяч рублей — 3 месяца безлимитных консультаций от лучших экспертов «Клерка».