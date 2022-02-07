Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

📈 Нефть и биткоин растут. Утренний инвестиционный дайджест

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Инвестиции
Версия для печати

С утра 7 февраля на рынках умеренный негатив. Нефть подросла до $93,4, доллар по 76 рублей, биткоин растет и торгуется на отметке $42,8 тысяч.

🔺 Western Union с 1 апреля собирается отказаться от переводов внутри России из-за низкого спроса.

📈 В Сбербанке прогнозируют, что ЦБ повысит ключевую ставку в феврале до 9,5%.

💵 В ВТБ начали выдавать ипотеку для покупки машиномест и кладовок.

🛀 «Русский стандарт»: в среднем за ЖКУ в в стране платят 3405 рублей в месяц.

Гость, прокачайся в профессии!

Пройдите курс повышения квалификации по теме «Управленческий учет с нуля до внедрения». 120 ак.часов, обучение онлайн 1 месяц, официальное удостоверение.

При записи на курс до 6 февраля подарок 12 тысяч рублей — 3 месяца безлимитных консультаций от лучших экспертов «Клерка».

Подборка полезных мероприятий

Разместить