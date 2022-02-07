📈 Нефть и биткоин растут. Утренний инвестиционный дайджест

С утра 7 февраля на рынках умеренный негатив. Нефть подросла до $93,4, доллар по 76 рублей, биткоин растет и торгуется на отметке $42,8 тысяч.

🔺 Western Union с 1 апреля собирается отказаться от переводов внутри России из-за низкого спроса.

📈 В Сбербанке прогнозируют, что ЦБ повысит ключевую ставку в феврале до 9,5%.

💵 В ВТБ начали выдавать ипотеку для покупки машиномест и кладовок.

🛀 «Русский стандарт»: в среднем за ЖКУ в в стране платят 3405 рублей в месяц.