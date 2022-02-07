Western Union с 1 апреля прекращает денежные переводы внутри России

Система денежных переводов Western Union с 1 апреля этого года прекратит переводы внутри России из-за низкой востребованности. Трансграничные переводы остаются в штатном режиме.

Отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат. Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России».

С 24 марта лимит внутренних переводов снизят до 5 тыс. руб. Сейчас сумма предельного перевода в день колеблется от 50 тыс. руб. до $7,5 тыс. (570 тыс. руб. по текущему курсу).

На российском рынке эта система конкурирует с карточными переводами банков и Системой быстрых платежей.

По материалам «РБК».