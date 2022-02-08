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🗿 На рынках нейтрально. Утренний дайджест по инвестициям

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Рубрика Инвестиции
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На финансовых рынках с утра нейтральный фон. Доллар снизился до отметки 75,3 рубля, нефть торгуется за $92,5, а биткоин вырос до $44,4 тысяч.

⬆️ Прогноз по инфляции в МЭР повысили с 4 до 5,9%.

⬆️ В АТОР прогнозируют спрос на туры в Турцию в начале апреля и их подорожание на 50%.

⬆️ В Сбербанке провели переоценку ценных бумаг, убыток перекрыл по размеру чистую прибыль.

⬆️ Amazon и Nike собираются купить производителя домашних тренажеров Peloton.

⬆️ В России доля компаний с работниками на удаленке перевалила за 51%.

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