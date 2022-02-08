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Об аресте имущества можно узнать на сайте ФНС

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Рубрика Новости ФНС
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Перед покупкой имущества у контрагента можно проверить, не арестовано ли оно налоговиками. На сайте ФНС работает сервис «Реестр обеспечительных мер».

Сервис содержит данные о:

  • о наложении ареста на имущество,
  • о запрете на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа,
  • об отмене/прекращении действия таких решений,
  • об имуществе, находящемся в залоге у налогового органа.

Этот сервис позволяет заинтересованной стороне проверять данные, чтобы исключить случаи неправомерных сделок с таким имуществом.

Сейчас в залоге у налоговиков находится 31 тыс. объектов имущества. Если налогоплательщик не погашает свой долг, налоговики взыскивают имущество, которое находится у них в залоге.

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