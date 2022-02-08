Об аресте имущества можно узнать на сайте ФНС

Перед покупкой имущества у контрагента можно проверить, не арестовано ли оно налоговиками. На сайте ФНС работает сервис «Реестр обеспечительных мер».

Сервис содержит данные о: о наложении ареста на имущество,

о запрете на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа,

об отмене/прекращении действия таких решений,

об имуществе, находящемся в залоге у налогового органа.

Этот сервис позволяет заинтересованной стороне проверять данные, чтобы исключить случаи неправомерных сделок с таким имуществом.

Сейчас в залоге у налоговиков находится 31 тыс. объектов имущества. Если налогоплательщик не погашает свой долг, налоговики взыскивают имущество, которое находится у них в залоге.