Об аресте имущества можно узнать на сайте ФНС

Перед покупкой имущества у контрагента можно проверить, не арестовано ли оно налоговиками. На сайте ФНС работает сервис «Реестр обеспечительных мер».
Сервис содержит данные о:
- о наложении ареста на имущество,
- о запрете на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа,
- об отмене/прекращении действия таких решений,
- об имуществе, находящемся в залоге у налогового органа.
Этот сервис позволяет заинтересованной стороне проверять данные, чтобы исключить случаи неправомерных сделок с таким имуществом.
Сейчас в залоге у налоговиков находится 31 тыс. объектов имущества. Если налогоплательщик не погашает свой долг, налоговики взыскивают имущество, которое находится у них в залоге.
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