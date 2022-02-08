Бумажные акцизные марки для сигарет хотят отменить

После полного внедрения маркировки на табачные изделия бумажная акцизная марка может уйти в прошлое. В ФНС намерены отказаться от нее. Администрировать акциз будут через систему маркировки.
«Двойная маркировка бессмысленна», — сказал представитель ФНС Максим Краснов на экспертном совете Госдумы.
Сейчас в систему маркировки уже включены сигареты, сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна. Проводится эксперимент по маркировке табачных стиков.
15 февраля 2022 года стартует пилотный проект по электронным сигаретам и жидкостям для них.
Источник — РИА Новости
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