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Бумажные акцизные марки для сигарет хотят отменить

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Рубрика Маркировка товаров
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После полного внедрения маркировки на табачные изделия бумажная акцизная марка может уйти в прошлое. В ФНС намерены отказаться от нее. Администрировать акциз будут через систему маркировки.

«Двойная маркировка бессмысленна», — сказал представитель ФНС Максим Краснов на экспертном совете Госдумы.

Сейчас в систему маркировки уже включены сигареты, сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна. Проводится эксперимент по маркировке табачных стиков.

15 февраля 2022 года стартует пилотный проект по электронным сигаретам и жидкостям для них.

 

Источник — РИА Новости

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