Хотят ввести безотзывные вклады

Льготные кредиты для бизнеса, безотзывные вклады, отказ от страхования валютных вкладов — эти и другие предложения содержатся в законопроекте, который внесен в Госдуму.
Авторы проекта — депутаты от КПРФ.
Давать бизнесу кредиты со скидкой, по задумке авторов проекта, должны банки с госучастием. Речь идет о бизнесе на Дальнем Востоке и в Сибири.
Также планируют ввести безотзывные вклады. Забрать такой вклад можно будет, только заранее (за 3 месяца) предупредив банк.
Еще одно нововведение — это страхование вкладов в АСВ, только если они рублевые. По валютным вкладам коммунисты предлагают отменить страховку.
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