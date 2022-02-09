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Хотят ввести безотзывные вклады

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Рубрика Вклады
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Льготные кредиты для бизнеса, безотзывные вклады, отказ от страхования валютных вкладов — эти и другие предложения содержатся в законопроекте, который внесен в Госдуму.

Авторы проекта — депутаты от КПРФ.

Давать бизнесу кредиты со скидкой, по задумке авторов проекта, должны банки с госучастием. Речь идет о бизнесе на Дальнем Востоке и в Сибири.

Также планируют ввести безотзывные вклады. Забрать такой вклад можно будет, только заранее (за 3 месяца) предупредив банк.

Еще одно нововведение — это страхование вкладов в АСВ, только если они рублевые. По валютным вкладам коммунисты предлагают отменить страховку.

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