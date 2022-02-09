На финансовом рынке умеренный позитив. Утренний дайджест по инвестициям

Нефть упала до $91,1, доллар упал ниже 75 рублей, и даже биткоин снизился до $43,5 тысяч.

💰 В правительстве утвердили концепцию по обороту крипты в России. Операции будут проводить через банки, личность владельцев криптокошельков будут идентифицировать, клиентов разделят на квалифицированных и неквалифицированных.

🏠 Частные инвесторы распродают квартиры, которые покупали на фоне льготной ипотеки.

📲 Mastercard планирует снизить комиссии за денежные переводы по номеру телефона.

✈️ Заказы Airbus в январе упали в 4,5 раза по сравнению с декабрём.