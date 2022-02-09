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Оборот крипты будут жестко регулировать

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Рубрика Криптовалюта
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В правительстве утвердили концепцию оборота криптовалют в нашей стране. Инвесторов в крипту разделят на квалифицированных и неквалифицированных, площадки будут лицензировать, сам обмен будет проходить через банки.

Документ можно скачать во вложении. В нем описан механизм совершения операций с криптовалютами. Клиент будет проходить идентификацию и открывать счет в банке-организаторе обмена цифровых валют. После этого нужно будет завести в нем криптовалютный кошелек, привязанный к открытому счету.

При сделках с криптовалютой информация будет поступать в банк, который будет проверять ее законность. Если банк даст подтверждение, криптобиржа проведет операцию, а в информационной системе обмена цифровых валют появится об этом запись.

Защитить права физлиц авторы концепции предлагают через разделение на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, а также через лицензирование криптовалютных площадок.

По материалам с сайта правительства.

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