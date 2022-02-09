Сертификат переболевшим ковидом будут давать на 1 год по результатам теста на антитела

Переболевшие коронавирусом с положительным ПЦР-тестом и с результатом теста на антитела с 21 февраля смогут получить QR-код на 1 год.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит 1 год с даты положительного ПЦР-теста», — сказано в сообщении.

Вчера на «Клерке» писали, что с 21 февраля можно будет получить QR-код при наличии антител.