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Сертификат переболевшим ковидом будут давать на 1 год по результатам теста на антитела

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Рубрика Коронавирус
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Переболевшие коронавирусом с положительным ПЦР-тестом и с результатом теста на антитела с 21 февраля смогут получить QR-код на 1 год.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит 1 год с даты положительного ПЦР-теста», — сказано в сообщении.

Вчера на «Клерке» писали, что с 21 февраля можно будет получить QR-код при наличии антител.

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