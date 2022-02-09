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Через Госуслуги можно будет вызывать врача на дом

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Рубрика Общество. Люди. События
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До конца первого квартала на портале госуслуг появится функция вызова врача на дом.

Такое поручение правительству дал Путин.

Технически реализовать онлайн-сервис «Вызов врача на дом» должны до 31 марта 2022 года.

Ответственным назначен Михаил Мишустин.

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