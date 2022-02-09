Индекс Мосбиржи рекордно вырос с 17 января

В ходе утренних торгов индекс Мосбиржи вырос до отметки в 3600,47 пункта, это данные по состоянию на 8:14 по Москве. Такие показатели у него впервые с 17 января.

К 8:30 по Москве индекс ускорил рост до 3602,62 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,43%, до $91,17 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,41% и торгуется на уровне $89,73 за баррель.

По материалам «ТАСС».